Piste su ghiaccio e costi dell'energia

Il pattinaggio su ghiaccio è una magia che ci regala la stagione invernale. Le principali città della regione hanno delle piste in piazza. Viene da chiedersi se, in un periodo in cui per ragioni ambientali ed economiche, bisogna fare attenzione ai consumi energetici, sia la scelta migliore rispetto al tradizionale pattinaggio a rotelle. L'uso di materiali alternativi che simulino il ghiaccio è una soluzione? A Perugia un grande centro commerciale ha deciso quest'anno di non installare la pista di pattinaggio su ghiaccio per ridurre i consumi di energia. Le aree industriali a basso pregio urbanistico potrebbero essere verniciate di bianco per contrastare la crisi climatica. Se n'è parlato alla COP27, l'ultima conferenza internazionale sui cambiamenti climatici.

Nel servizio di Gabriele Salari, montato da Simone Pelliccia, l'intervista al docente universitario di Perugia Federico Rossi.