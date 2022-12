Il paese più illuminato... ma a basso consumo

C'è un borgo che vuole entrare ufficialmente nel Guinness dei primati, anche se di fatto c'è già, come paese dalle case più illuminate d'Italia. Tavernelle, frazione di Panicale. Non sappiamo se Babbo Natale abiti proprio qui, ma di certo l'atmosfera natalizia si respira e anche l'attenzione all'ambiente, al risparmio energetico. Non stupisce che commercianti e artigiani si siano messi insieme nel centro commerciale naturale, che a differenza dei tradizionali centri commerciali fuori città contribuisce a tenere vivo il borgo. Molti gli eventi previsti a tema. Il futuro del comprensorio del Trasimeno sembra essere davvero all'insegna della luce, in tutte le sue forme.

Nel servizio di Gabriele Salari, montato da Simone Pelliccia, le interviste al sindaco di Panicale, Giulio Cherubini, e ai commercianti.