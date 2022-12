Lettere per i neogenitori

Dopo Perugia anche Terni aderisce al progetto "Baby Newsletter" dell'Associazione Culturale Pediatri, con l'obiettivo di promuovere la salute dei bambini, aiutando i genitori nelle varie fasi del loro sviluppo, per crescerli nel migliore dei modi e per affrontare eventuali problemi di accudimento. Un vademecum per i genitori fatto di lettere inviate nelle case con cadenza periodica, che fornisce suggerimenti e consigli su come affrontare le sfide legate al primo anno di vita e tutte le informazioni utili per accedere ai servizi territoriali. L'Italia è alle prese con l'inverno demografico, la natalità ha appena registrato, secondo l'Istat, un nuovo minimo storico, e nel 2045 le coppie senza figli supereranno quelle con figli.

Nel servizio di Gabriele Salari, l'intervista a Cristiano Ceccotti, assessore al welfare di Terni, e a Laura Tavanti, pediatra.