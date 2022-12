Morto in cantiere, sulla sicurezza indaga la procura

Sarà la procura di Terni a decidere se disporre l'autopsia sul corpo dell'operaio di 36 anni morto ieri nel cantiere per i lavori sul metanodotto a Benano di Orvieto. Indagati, come atto dovuto, il datore di lavoro e i responsabili del cantiere. Vanno individuate eventuali responsabilità tra società appaltatrice e quelle subappaltatrici sull'eventuale mancato rispetto delle norme, relativo in particolare all'obbligo di transenne a perimetro del cantiere e all'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Il servizio di Massimo Solani