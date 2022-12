Fervono i preparativi per il Capodanno Rai in piazza IV Novembre a Perugia. Previsto un accesso unico a Corso Vannucci da Piazza Italia, limitazioni a sosta e circolazione in centro storico già dal 29 dicembre come spiega l' assessore comunale Luca Merli

Servizio di Monica Tasciotti, montaggio Ranzo Matteucci