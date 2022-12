Una guida, un cifrario e uno zainetto danno il via ad un viaggio che porta a scovare indizi, risolvere enigmi e conoscere il patrimonio museale. Protagonisti della caccia al tesoro, in un viaggio nel tempo fra i musei della rete Umbria Terre & Musei, le famiglie con bambini e ragazzi ai quali verrà consegnato uno speciale Travel-kit che si compone di una storia e un gioco. A ideare "Umbria Time Travel Box " Wow Kids, etichetta editoriale di guide per i più piccoli. Il progetto, finanziato dalla Regione Umbria, vede come musei capofila il Museo Regionale della Ceramica di Deruta e la Pinacoteca Comunale di Deruta. In un'ottica di inclusione e accessibilità, tutte le pubblicazioni del progetto, ideato da Valeria Amendola con le illustrazioni di Francesca Fortino, e realizzato sia in italiano sia in inglese, adottano un carattere tipografico adatto anche ai lettori dislessici, mentre sono previste versioni in audiolibro delle guide e un cifrario in Braille, per permettere il gioco a tutti i bambini e le bambine. Dal museo di Amelia a quello di Bettona, da Bevagna a Cascia, Cannara, Marsciano, Montefalco, Umbertide fino a Spello e Trevi, una storia comune di mistero unisce tutte le città dove il cifrario serve per risolvere gli enigmi del gioco.

Nel servizio di Monica Tasciotti, montaggio di Walter Pasqualini, l'intervista a Michele Toniaccini, sindaco di Deruta.