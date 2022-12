Aumenta la pressione sugli ospedali

Se il Covid, in Umbria come nel resto d'Italia fa meno paura rispetto al passato, ora ad arrivare negli ospedali con problemi respiratori sono soprattutto i pazienti fragili colpiti da influenza. Il virus crea nei polmoni condizioni favorevoli a infezioni batteriche La vaccinazione che protegge dalle forme influenzali ha rallentato nelle ultime settimane, come del resto i richiami del vaccino anti-Covid. L'immunizzazione rappresenta in assoluto la migliore difesa dai virus, che invece molto spesso vengono trattati erroneamente con terapie antibiotiche fai da te.

Nel servizio di Dario Tomassini, montaggio di Simone Pelliccia, l'intervista alla Professoressa Antonella Mencacci, dell'Università di Perugia