Covid e influenza, numeri in crescita

In questo momento non è il Covid a preoccupare e a ingolfare gli ospedali. Il virus nato a Wuhan a fine 2019, infatti, da un punto di vista clinico è sotto controllo. In queste settimane i ricoveri riguardano soprattuto i fragili colpiti da influenza.

Il virus rende i polmoni più vulnerabili. A peggiorare la situazione è l'abuso di antibiotici. Non solo inutili nella lotta ai virus, ma dannosi.

Nel servizio di Dario Tomassini l'intervista ad Antonella Mencacci, dell'ospedale di Perugia.