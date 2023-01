L'arte in ospedale

Ospedale di Terni, un'insolita radioterapia oncologica con muri colorati, disegni che portano la mente lontano, lontano dal dolore e trasmettono speranza, voglia di reagire e sconfiggere la malattia.

L'autrice di queste opere è Simona Angeletti, artista ed ex paziente del reparto che insieme ai suoi collaboratori ha deciso di cambiare volto a una struttura troppo grigia. Ogni anno a gennaio per il suo compleanno organizza una raccolta fondi. Con il ricavato realizza opere per arredare il luogo, dove lei stessa si è curata. Il bello fa sentire meglio. E l'importanza di un ambiente accogliente per pazienti che devono affrontare cure spesso lunghe e invasive è confermato anche dal primario del reparto Fabio Trippa che abbiamo intervistato, insieme all'autrice dei quadri Simona Angeletti