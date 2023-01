Le partite del week end

Una partita dai molteplici significati, perchè Modena è sempre Modena - in organico ha campioni del calibro di Ngapet Bruno e Stankovic - perché la classifica dice che ad oggi è la principale antagonista dei Block devils, se pur distaccata di ben 16 lunghezze, perché vincendo la Sir Susa Perugia si aggiudicherebbe il primo posto finale in regular season con 6 giornate di anticipo e perché ricopre un posto speciale nei pensieri di coach Anastasi.

All'andata fu una sfida senza storia: 3 set a 0 per i bianconeri, che domani alle 18 dovranno però fare i conti con il grande desiderio di rivalsa della squadra di Giani, che ha come obiettivo dichiarato quello di essere la prima a imporre uno stop ai Block devils in questa stagione.

Trasferta delicata ma non impossibile - nella serie A1 femminile - anche per la Bartoccini Fortinfissi Perugia, che questa sera in anticipo e in diretta su Raisport affronta Busto Arsizio, ottava forza del campionato. Le due compagini sono divise da 9 punti in classifica, ma all'andata al Pala Barton le magliette nere sfoderarono probabilmente la miglior prestazione stagionale, imponendosi 3-0. Questa sera sarà di certo tutt'altra sfida, ma Guerra e compagne possono contare su un ritrovato entusiasmo, dopo il fondamentale successo contro Macerata.

Servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Lorenzo Papi, con la voce di Andrea Anastasi, coach Sir Susa Perugia