Le previsioni per oggi

L'anticiclone nordafricano, che ha causato il caldo anomalo delle festività natalizie sulla nostra regione, sulla nostra penisola, come anche su buona parte d’Europa, tende ad indebolirsi. Ma nella sua lenta ritirata verso sud continua ancora a mantenere condizioni di tempo relativamente stabile e mite, anche se sempre caratterizzato dalla presenza di formazioni di nubi basse, nebbie e foschie, specialmente di notte e al mattino. Nel fine settimana le temperature si riporteranno su valori prossimi alle medie climatiche del periodo. Poi, tra domenica sera e lunedì, una perturbazione atlantica porterà un peggioramento con anche delle precipitazioni. Questa mattina abbiamo estese formazioni di nubi basse, specie sull’Umbria Occidentale e Settentrionale, con nebbie e foschie in lenta dissolvenza nelle prossime ore. Nel pomeriggio nuvolosità in attenuazione con qualche sprazzo di sole, specie sul sud-sudovest della regione. Le temperature massime scenderanno, con venti deboli dai quadranti meridionali. Domani situazione del tutto simile, con foschie e nebbie, con nuvolosità in parziale attenuazione nelle ore pomeridiane. Le temperature massime scenderanno leggermente, con venti deboli meridionali.

di Massimiliano Santini - Rai Meteo