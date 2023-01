Gli appuntamenti culturali di oggi

Al Teatro Morlacchi di Perugia l' anteprima nazionale dello spettacolo Amanti, scritto da Ivan Cotroneo che vede protagonisti Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi. Una commedia brillante e divertente sull'amore, sul tradimento, il maschile e il femminile

La Compagnia della Rancia alle prese con il musical dei musical: Grease. Al Teatro Lyrick di Assisi in scena tra gli altri Simone Sassudelli e Francesca Ciavaglia. I favolosi anni 50 in un inno alla spensieratezza, all'amicizia e all'amore. Alle 21.15

In attesa della grande mostra di marzo la fondazione Marini Clarelli Santi promuove l'incontro ''la fortuna di Perugino attraverso le copie'' La co-curatrice Veruska Picchiarelli parlerà della copia della cimasa del Perugino per la Pala dei Decemviri acquistata da Angelo degli Oddi. Alle 17.30



A palazzo Cesi di acquasparta la mostra ''Arteterapia , tra inclusività, cultura e identità. Saranno esposti i lavori degli ospiti del centro ''la cometa'' e di alcune donne alla ricerca di spazi sicuri in cui esprimersi: dalle 15.30