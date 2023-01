Terni accoglie l'anno nuovo in musica

Nonostante il divieto di esplodere petardi e fuochi pirotecnici nelle aree pubbliche, anche Terni ha ritrovato la propria piazza per celebrare il nuovo anno. Lo ha fatto sulle note de Le Vibrazioni sul palco di piazza Europa.

Dopo il ritorno nell'ultimo Sanremo e in vista del tour nei club di marzo, la band milanese ha proposto i cavalli di battaglia di una carriera ormai ventennale.

Complice anche la serata gradevole, in tanti non sono voluti mancare all'appuntamento con il saluto in condivisione dell'arrivo del nuovo anno.

Servizio di Carlo Angeletti, montaggio di Federico Fortunelli