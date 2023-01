Nuovo anno giudiziario, meno criticità

E' un bilancio sostanzialmente positivo quello tracciato dal presidente della Corte d'Appello di Perugia Mario Vincenzo D'Aprile, che ha aperto sabato mattina la cerimonia d'inaugurazione del nuovo anno giudiziario. Un anno in cui si dovranno fare i conti con i primi obiettivi intermedi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma l'andamento del 2022 fa ben sperare, fa capire il Presidente nella relazione letta davanti alle altre autorità nella prestigiosa aula Goretti. E' aumentata la produttività degli uffici giudiziari, specialmente in ambito civile, ma soprattutto è in controtendenza il bilancio delle assunzioni rispetto ad un anno fa. A Spoleto non mancano più magistrati, mentre a Perugia, dove un anno fa la carenza era di 5 unità, ora è stata ridotta a 2. Determinante anche l'arrivo nel febbraio scorso di 107 addetti agli uffici del processo, giovani funzionari che hanno dato un apporto determinante al lavoro dei giudici. Una situazione opposta invece registra il Procuratore Generale Sergio Sottani nell'ambito degli uffici requirenti, dove le carenze d'organico sono ancora pesanti, sottolinea nel corso del suo intervento. Intervento in cui denuncia anche tempi troppo lunghi per i dibattimenti, e sottolinea l'importanza dello strumento delle intercettazioni telefoniche. In umbria - denuncia - crescono i reati informatici e quelli compiuti da minorenni. Troppe le prescrizioni per quanto riguarda i reati ambientali, ma i numeri non bastano dice Sottani, per misurare l'efficienza della magistratura. la sfida del nuovo anno è quella di conciliare quantità e qualità e infine cita Calamandrei "Il segreto della giustizia sta in una sempre maggiore umanità".

Servizio di Erika Baglivo, montaggio di Lorenzo Papi