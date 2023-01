Le scelte degli studenti Umbri

Chiuse le iscrizioni alle scuole si tirano le somme delle scelte dei giovani studenti umbri e delle loro famiglie. A frequentare l'anno scolastico 2023/2024 saranno poco più di 22mila studenti. Un numero in calo dell'8,5% rispetto ad un anno fa, soprattutto nell'ambito delle scuole primarie e delle secondarie di secondo grado. Più contenuto quello relativo alle secondarie di primo grado.

I ragazzi si orientano sempre più in direzione degli istituti tecnici dove le iscrizioni sono cresciute arrivando a sfiorare il 30% del totale mentre calano i giovani che scelgono gli istituti professionali. Questi passano dal 12,42% di un anno al 10,68% . Reggono i licei che restano in cima alla lista delle preferenze dei giovani umbri, scelti da quasi il 60% degli iscritti al nuovo anno scolastico. Tra questi prevalgono lo Scientifico tradizionale e quello di scienze applicate, comunque in calo come Classico e Scienze umane. Segno positivo invece per Linguistico e Musicale che vedono crescere gli iscritti. Il Linguisitico il particolare arriva a quota 13,4% e rappresenta la terza principale scelta tra i licei.

Il servizio di Erika Baglivo, montaggio di Gabriele Liberati