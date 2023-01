Foligno porta i doni dal Papa

Dalle strade del centro storico di Foligno, alla maestosità di via della Concilazione, davanti agli occhi l'abbraccio delle colonne e la solennità della cupola di San Pietro. Il corteo della Quintana, con 125 figuranti, ha fatto da capofila ai circa mille folignati che si sono recati a Roma dal Papa. Abiti, atmosfere e suoni che nella capitale hanno rappresentato Foligno e l'Umbria in occasione della 36esima edizione "Viva la Befana, per riaffermare e tramandare i valori dell'Epifania". In corteo i rappresentanti di 14 associazioni cittadine, culturali, sportive, di volontariato. Tutti con i loro abiti e i loro stemmi. In rappresentanza delle varie componenti della comunità folignate, insieme al sindaco e agli altri esponenti delle istituzioni. A rappresentare i re magi i cavalieri di giostra Luca Innocenzi e Massimo Gubbini e il maestro di campo Piero Cruciani. In dono tre opere: una stola dell'Associazione Rasiglia e le sue sorgenti, un quadro dipinto dall'artista folignate Aldo Canzi e un calice intarsiato in legno di ulivo dallo scultore Vincenzo Petesse. "Ringrazio il sindaco e il vescovo di Foligno con le altre autorità, le associazioni, le scolaresche, le bande musicali e quanti danno vita alla storica Giostra della Quintana", ha detto Papa Francesco al termine dell'Angelus.

di Luciana Barbetti