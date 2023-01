Una guida per Foligno

Trecento pagine di storie, personaggi, luoghi, palazzi e ricette tipiche. Per raccontare non solo le bellezze di una città, ma anche la sua atmosfera, il suo grado di vitalità e la sua capacità di accogliere. E' la nuova guida de La repubblica dedicata a Foligno. In edicola da qualche settimana e già praticamente esaurita. L'introduzione è affidata ad artisti e personaggi dello spettacolo legati alla città. Poi tante fotografie per raccontare la storia, i luoghi e gli eventi. Con approfondimenti su artigianato, tipicità e strutture ricettive. E la proposta di percorsi verso le frazioni più interessanti, come il borgo incantato di Rasiglia. Nel servizio l'intervista a Giuseppe Cerasa, direttore delle Guide di La Repubblica.

di Luciana Barbetti