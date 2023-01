La storia di don Pietro, dalla montagna folignate alla Germania nazista e ritorno

Il freddo don Pietro lo conosceva bene.

In bici, o spesso a piedi, su per la montagna del folignate, dove i suoi fedeli lo aspettavano, dove la sua missione lo chiamava.

Era freddo anche quel giorno, nel gennaio del '44, quando un aereo da ricognizione tedesco sorvolò la zona e lo fotografò mentre parlava con un gruppo di partigiani. Due settimane dopo, all'alba del 3 febbraio, iniziò il rastrellamento. Quattro unità tedesche puntarono su Cancelli seminando morte e distruzione. Cercavano anche lui: quel prete che ritenevano fiancheggiatore dei partigiani. Minacciarono la sua famiglia e lui si consegnò alle SS.

Cominciò così la sua deportazione. Nel libro di memorie, scritto a 40 anni dai fatti, don Pietro raccontò quanto accaduto da quel giorno in poi. Un lungo viaggio fino alla Germania nazista. Una serie di tappe fino a Nordlingen, sottocampo di Dachau.

I lavori forzati, l'umiliazione, la fame ma la sua vocazione che resiste, il suo essere parroco che non viene annientato ma che fa comunità pur nello strazio e nella disperazione. La sua prigionia sarebbe dovuta durare 4 anni ma arrivò prima la Liberazione e, con mezzi di fortuna, il ritorno a casa. Insieme a lui erano stati deportati in 30, tornarono solo in 9. La prigionia però non aveva scalfito il suo spirito. Nel '74 fondo la sezione regionale dell'associazione per la donazione degli organi, nell'81 ricevette il premio bontà per l'impegno nella Caritas.

A Foligno una via per ricordarlo ma anche una lapide nella cappella votiva di Cancelli... lassù, dove tutto è cominciato.

