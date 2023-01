L'arte dell'ago e del filo

Dai bozzetti disegnati nel suo studio-sartoria di Bastia Umbra nascono modelli unici, molti dei quali sono già finiti sui red carpet di tutto il mondo, su palcoscenici internazionali, in videoclip musicali e tra le pagine delle riviste di moda. Elisa Leclé, costumista e fashion designer umbra, ha da poco lasciato la sua firma nel film musicale "A Bocelli Family Christmas", pellicola dell'americana TBN girata in Valle D'aosta nell'ottocentesco Castel Savoia. Una fiaba-concerto che ha come protagonista la famiglia del tenore italiano. Elisa è oggi impegnata a 360 gradi nel mondo dell'arte e dello spettacolo. Realizzare abiti e accessori per l'alta moda, il cinema e il teatro continua a emozionarla come le prime volte. La sua passione nasce e matura nella cittadina umbra, permettendole di coniugare qualità della vita e progetti lavorativi. Ambasciatrice del made in Italy, nel 2023 Elisa presenterà le sue opere figurative a Milano e sarà ospite, con una sfilata e una mostra, dell'ambasciata italiana in Grecia.

di Giulia Bianconi, montaggio di Carlo Bartolucci