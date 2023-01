I problemi del settore zootecnico

Rincari generalizzati, aumento del prezzo dei foraggi per gli animali, raddoppiato o addirittura triplicato, e complessivamente una massiccia volatilità dei prezzi. Il 2023 non inizia bene per il settore zootecnico. Gli imprenditori parlano di una crisi “senza precedenti” che mette a rischio la sopravvivenza delle aziende stesse. Una situazione fortemente instabile, cui occorre mettere mano al più presto: la Cia, Confederazione Italiana degli Agricoltori, chiede misure immediate, e chiede che si punti molto sui distretti del cibo, possibile strada per rimettere in sesto il settore.

Nel servizio di Antonello Brughini le interviste a Giuseppina Gioglio e Giulia Taborchi, imprenditrici agricole, ed a Matteo Bartolini, Presidente Cia Umbria.