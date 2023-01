Nuove iniziative slow-food

Al mercato contadino di Campagna Amica - ormai da tre anni - si fa la spesa (la scelta è tra prodotti di assoluta qualità) e adesso si può anche mangiare: con 5 euro, un primo piatto e un bicchiere di vino o di birra. Sarà così ogni giorno durante la pausa pranzo e non solo, a Perugia, in via Madonna Alta. Piatti contadini realizzati con il 100% dei prodotti del mercato; prodotti che potranno anche essere acquistati al banco e gustati a casa o in ufficio. Il mercato di Campagna Amica sarà aperto dalle 8.30 alle 15.

Servizio di Antonello Brughini, montaggio di Giorgio Belli