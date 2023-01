La nazionale di pugilato incontra gli studenti

Etica e ring: l'educazione dei nostri ragazzi passa anche attraverso la pratica sportiva. Nel Centro Federale di Santa Maria degli Angeli, primo evento di formazione della Scuola Nazionale di Pugilato, promosso in collaborazione con l'Università di Perugia (corso di laurea in Scienze Motorie).

Gli studenti partecipano agli allenamenti delle Nazionali Azzurre. E si confrontano con alcuni grandi campioni: ascoltano i loro suggerimenti, catturano qualche piccolo segreto utile nella vita di tutti i giorni. Una visita guidata nel Museo Nazionale del Pugilato e quindi di nuovo il ring, i guantoni, il combattimento, la tattica: insomma una giornata dedicata al ruolo sociale e culturale della boxe. Che ha scelto Assisi (tantissimi anni fa) come sua capitale.



Il servizio di Antonello Brughini con il montaggio di Paolo Canestri