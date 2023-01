Ghiringhelli: "Adesso mi sento a casa"

Ha riconquistato tutti, Luca Ghiringhelli, 31 anni, più di 150 gettoni in serie B, fra Ternana, Cittadella, Juve Stabia e Novara. Due partite da titolare su tre in questo girone di ritorno per l'esterno rossoverde che ora si sente a casa. Una rete di testa che ha sbloccato la gara contro il Modena, un'altra annullata per fuorigioco di Favilli: Ghiringhelli sembra rinato, dopo un periodo complicato.

L'intervista di Antonello Brughini