Ancora un suicidio nelle carceri umbre

Ancora un morto in carcere, ancora a Terni. Il primo del 2023, il quarto in poco più di un anno stando al dossier dell'associazione Antigone. Questa volta a togliersi la vita è stato un siciliano, detenuto nella sezione ad alta sicurezza. Stando a quanto riferito dai rappresentanti di alcune sigle sindacali di polizia penitenziaria l'uomo sarebbe rimasto coinvolto in una rissa con altri detenuti campani, per motivi ancora poco chiari, come non è chiaro se possa esserci un collegamento con la morte dell'uomo. Una situazione sempre più critica denunciano i sindacati: la grave carenza di personale e i ritmi di lavoro logoranti, affermano dal Sappe e dal Sarap, rendono sempre più difficile sventare eventi critici. Sull'episodio interviene anche il garante dei detenuti dell'Umbria, Giuseppe Caforio." E' ora di porre fine a questa mattanza nelle carceri umbre, dice". A Terni spiega c'è un problema di sovraffollamento, al momento ci sono 550 detenuti, circa 100 in più del limite. Di questi aggiunge 150 hanno problemi psichiatrici e non sono adeguatamente assistiti per mancanza di specialisti. una situazione che favorisce episodi di violenza e autolesionismo. Serve conclude la tempestiva realizzazione di almeno due Rems e il reclutamento straordinario di psichiatri e psicologi da porre al servizio delle carceri umbre".



Il servizio di Alessandro Buscemi.