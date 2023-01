ll "popolo del Norman" festeggia comunque

Festeggerebbe 35 anni di attività, non fosse che da dieci le sue porte sono chiuse. Questa però è la storia del cosiddetto Popolo del Norman, che periodicamente è solito ritrovarsi per serate celebrative di un locale di periferia

Un'avventura partita il 1 gennaio 1988, evoluzione di quella del Suburbia di Ponte San Giovanni, locale al quale Perugia ha riconosciuto dignità toponomastica e che stava già elevando la provincia umbra a punto di riferimento, anche grazie alla palestra delle prime radio libere

Famosi Dj come Rald e Viceversa presero il volo proprio da quella consolle. Mentre il palco, oltre a ospitare nomi di rilievo, è stato trampolino di lancio per tanti gruppi umbri.



Il servizio di Carlo Angeletti, con il montaggio di Simone Pelliccia, con le interviste all'anima del locale, Fabrizio Croce, e a Dj Viceversa.