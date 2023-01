La Scuola di alta formazione Arpa compie due anni

Da due anni in campo per la tutela dell'ambiente. Di questo si occupa la Scuola di Alta formazione dell'Arpa, con sede a Terni, che vuole diventare punto di riferimento per esperti e studiosi.

Nel servizio di Alessandro Catanzaro, con il montaggio di Federico Fortunelli, le interviste a Luca Proietti, direttore generale Arpa, e Daniele Porena, direttore Cisafa Università di Perugia