Cinque pazienti umbri affetti dalle nuove varianti del Covid

Sono arrivate anche in Umbria le nuove varianti del Coronavirus, denominate Kraken e Orthrus. Al di là dei nomi, vagamente spaventosi, non è comunque il caso di farsi prendere da ansie eccessive, ha spiegato alla Tgr Umbria la professoressa Antonella Mencacci, direttrice del laboratorio di Microbiologia del Santa Maria della Misericordia di Perugia. Per il momento, a risultarne affette sono però solo cinque persone, distribuiti su tutta la regione.

L'intervista a cura di Alessandro Catanzaro con il montaggio di Valeria Giulianelli