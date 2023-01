I primi nati del 2023

Si è fatto attendere il primo nato in Umbria: è venuto alla luce alle 6,51 all'ospedale di Foligno, si chiama Edoardo e pesa 4 chilogrammi. I genitori, Chiara e Michele, sono di Assisi. Il secondo nato invece è un maschietto di nome Ezer, i genitori sono tunisini, ed è venuto alla luce a Terni alle 8,24.

A Perugia la prima bimba nata nel 2023 in Umbria: si chiama Alessandra, pesa 4 chili e 20 grammi e ha visto la luce alle 10.57, con parto spontaneo. Per la mamma Lucia e il papà Giuseppe di Perugia è la primogenita.

Servizio di Carlo Cianetti, montaggio di Francesco Battistelli