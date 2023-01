La befana in elicottero

Vola sospesa davanti alle finestre del quinto piano dell'ospedale Santa Maria della Misericodia la Befana.

Porta con se i regali che poi gli agenti della polizia di stato hanno consegnato ai pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica.

Una iniziativa voluta dalla Questua di Perugia insieme al Comitato per la Vita Daniele Chianelli, che ha visto la presenta

Momento più spettacolare l'arrivo dell'elicottero del 1° reparto volo di Pratica di Mare con la discesa degli uomini dei Nocs, il nucleo operativo centrale di sicurezza, scesi anche loro dopo le due befane dalla parte dell'ospedale per poi distribuire i dolcetti ai tantissimi ragazzi presenti.

L'iniziativa ha avuto la collaborazione dell'Azienda Ospedaliera e il sostegno di Eurochocolate. Per Franco Chianelli, presidente della Fondazione, è stata la più bella festa della Befana mai ricevuta in 32 anni di attività. Mattinata che si è conclusa col la scelta dei regali nella grotta dei desideri.



Il servizio di Luca Ginetto, per il montaggio di Francesco Saito, con le interviste al Questore di Perugia Giuseppe Bellassai e a Franco Chianelli