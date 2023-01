L'autobus del futuro

Partirà dalla piazza principale di Castel del Piano, arriverà in via Sicilia, in connessione con treno e Minimetrò e viceversa. E' il bus Rapid-Transit, affettuosamente detto BRT, la linea di trasporto pubblico su gomma con i vantaggi della metropolitana, dato che si muoverà su corsie preferenziali e per coprire i tredici chilometri impiegherà 15 minuti, sarà alimentato elettricamente, finanziamento europeo tramite il PNRR. La nuova opera, insieme al Minimetrò e alla ferrovia Centrale Umbra, connetterà oltre l'80 percento della popolazione con la rete di trasporto pubblica senza subire il traffico automobilistico e avvicinerà le periferie alla città. In questi giorni sono stati assegnati i lavori ad un consorzio di ditte umbre, e ciò in un momento di crisi economica non è secondario; i lavori dovrebbero iniziare a breve e terminare tra il 2024 e il 2025.

Nel servizio di Massimo Angeletti, montaggio di Simone Pelliccia, l'intervista al sindaco di Perugia Andrea Romizi