Elettra, il ritorno

Stravolta, dalla rabbia, dal dolore. Con i piedi nudi sulla terra polverosa che ha raso al suolo la sua esistenza. Elettra, la figlia di Agamannone e Clitemnestra è povera ed esiliata. Umiliata da Egisto, amante della madre e carnefice del padre. Aspetta con ostinata disperazione il fratello Oreste, perché torni, perché vendichi con le sue mani l'assassino delle loro vite. E stravolto è anche il teatro Torti di Bevagna che svuota la platea e la ricopre di terra, fa spazio al pubblico sui palchi e lo porta dentro alla tragedia di Euripide per respirarla: odi, vendette, glorie e vanaglorie, rimorsi e paure. C'è tutto in questo straordinario ritorno di Elettra che 30 anni fa in questo teatro, con la regia di Massimo Castri, lasciò tutti a bocca aperta. Lo stupore è lo stesso oggi. La pièces diretta da Francesco Bolo Rossini ricompone pezzo dopo pezzo non solo la storia dei personaggi ma quella della comunità. Oltre al cast di prim'ordine, Deniz Ozdogan, Mauro Racanati, Olga Rossi c'è Bevagna in scena con venti tra attori ballerini e cantanti , tutti del posto, diretti dal locale teatro Agape.

Il servizio di Antonella Marietti.