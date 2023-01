Mezzo metro in Valnerina

Una nevicata così in Valnerina non se la ricordavano da anni. E in effetti stavolta ha fatto sul serio. Mezzo metro almeno di copertura a Norcia, Cascia e Preci. Le frazioni montane , soprattutto quelle a quote più alte, stanno invece sotto una coltre di un metro. Dalle prime ore dell'alba - dicono i sindaci - tutti i mezzi di Provincia, Comune, Anas sono al lavoro per ripulire le strade e spargere il sale, ma il problema restano le precipitazioni che continuano insistenti e anche dove il manto è stato ripulito si deve intervenire di nuovo dopo poco tempo. Per questo Preci è rimasta isolata questa mattina e sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco con un mezzo spazzaneve per permettere la transitabilità minima delle strade. Intanto in alcune zone isolate è stato necessario attivare le turbine. Sorvegliati speciali anche i villaggi di Sae. Le casette di legno scompaiono quasi sotto il peso della neve e in molti sono preoccupati per la tenuta dei tetti. Questi sono i video che i residenti ci hanno inviato . Dai comuni dicono che la situazione è sotto controllo, i mezzi della provincia chiudono a singhiozzo le strade che si trovano in condizioni peggiori e cercano di liberare gli spazi tra una casetta e l'altra. Il problema sarà la sera. Anche se le nevicate sono previste in attenuazione, con l'abbassarsi delle temperature a far paura sarà il gelo e il ghiaccio.