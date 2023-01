Opportunità e sfide del Pnrr per il rilancio dell'Umbria

Una regione più connessa e attrattiva per giovani e imprese, per una ripresa economica solida. Questa è l'Umbria del futuro che è stata immaginata grazie ai fondi europei in arrivo dal Pnrr. Ora però è momento di realizzare concretamente i progetti. Per questo serve un coordinamento tra enti locali, governo centrale ed Europa. E va in questa direzione la giornata di studio organizzata a Perugia che ha visto confrontarsi rappresentanti delle istituzioni europee e regionali, e le parti sociali. L'occasione del Next generation EU è irripetibile ma emergeranno difficoltà nell'investire le risorse, specialmente per i piccoli comuni, dove spesso mancano competenze e personale. Intanto, a livello centrale si lavora per integrare il Pnrr con le politiche di coesione europee, per evitare inutili sovrapposizioni. Lo ha sottolineato il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, intervenuto con un videomessaggio. Altra priorità, correggere le criticità del Pnrr legate al nuovo contesto economico, in primis l'aumento del costo delle materie prime.

Nel servizio di Elisa Marioni le interviste a Antonio Parenti, Direttore Rappresentanza in Italia Commissione europea, Camilla Laureti, europarlamentare e Donatella Tesei, Presidente Regione Umbria.