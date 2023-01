Aspettando i saldi

Appena archiviata la corsa frenetica ai regali di Natale, è già tempo di pensare ai saldi. Se in Umbria l'inizio ufficiale è previsto per il 5 gennaio, molti commercianti scaldano i motori con qualche promozione attiva già da oggi. Mentre viene smontato il palco del grande concerto di capodanno, in centro a Perugia si incontrano ancora tanti gruppi di turisti. E c'è chi non rinuncia a qualche giro per negozi in cerca di occasioni

L'inizio vero dei saldi, spiega Confcommercio, è il 5 gennaio e molti scelgono di adeguarsi alle regole. Dopo un Natale soddisfacente, le aspettative della categoria per questi saldi sono alte: la speranza è che si torni ai livelli pre pandemia. I segnali fanno ben sperare



Il servizio di Elisa Marioni