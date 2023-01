Le criticità di Stroncone e la magia della Cascate

Scuole regolarmente aperte a Terni, chiuse invece in diverse località: Montecastrilli, Amelia, Avigliano, Montecchio, Montegabbione e Montefranco, dove il sindaco ha attivato smart working per i dipendenti comunali impossibilitati a raggiungere il posto di lavoro.

Tutti gli spazzaneve e i mezzi spargisale della provincia sono in azione fin dalle prime ore di questa mattina. Situazione particolarmente difficile in Valnerina, Valserra, nell’alto orvietano e nella zona di Stroncone.

Ad Amelia chiuse al transito via Lama, via Posterola e via Farrattini.

A Stroncone dove un’autocisterna è rimasta bloccata vicino a un distributore impedendo il passaggio lungo la strada che porta al centro del paese. I Vigili del Fuoco sono riusciti a spostarla e a liberate la strada ma il mezzo si è incagliato in curva.

La Provincia raccomanda di mettersi in viaggio solo se necessario e con prudenza. Le previsioni segnalano intense nevicate anche nelle prossime ore.