Incidente mortale di Marmore. Si attende la decisione del gip

Si è concluso in tarda mattinata, all'ospedale Santa Maria di Terni, l'interrogatorio di garanzia a carico del 24enne di origine romena coinvolto nell'incidente che è costato la vita al 36enne di Macenano Manuel Galeazzi. Il giovane fermato è ancora ricoverato per un trauma toracico, con prognosi di 20 giorni. Una decisione del gip è attesa entro breve. Dopo lo schianto di sabato sera, avvenuto lungo la 209 Valnerina, all'altezza di Collestatte Piano, il 24enne, difeso dall'avvocato Tommaso Filidei, si era allontanato dal luogo del sinistro, per essere ritrovato dagli agenti della volante all'alba, mentre vagava in stato confusionale. Tentava di sottrarsi agli accertamenti che hanno poi stabilito come non avrebbe potuto guidare dato che la patente gli era stata revocata. Inoltre, i test eseguiti in ospedale hanno dato esito positivo all'alcol e alla droga. Intanto, sul corpo di Manuel Galeazzi, è stata disposta l'autopsia. Ulteriori verifiche permetteranno di capire meglio la dinamica dello scontro tra la 147 guidata dal 24enne e la Smart di Galeazzi. L'inchiesta, per omicidio stradale, fuga, e omissione di soccorso, è coordinata dal Pubblico Ministero Raffaele Pesiri e dal Procuratore Claudio Cicchella.

Il servizio di Lorenzo Materazzini, montaggio di Carlo Bartolucci