Le previsioni del tempo

L'allerta gialla della Protezione Civile per oggi ci segnala ancora, sull’Umbria, possibili allagamenti, frane o smottamenti localizzati. Infatti la vasta depressione, alimentata dall’aria artica, continuerà a produrre maltempo ed anche un calo delle temperature. Avremo un cielo da nuvoloso a molto nuvoloso ed un tempo spiccatamente instabile, a tratti anche perturbato, con possibili rovesci o temporali, specie sul sud della regione. Nevicate intorno ai 1000 metri di quota poi, da questa sera, anche a quote inferiori, specie sull’Umbria Settentrionale. Le temperature diminuiranno, con venti da moderati a forti sud-occidentali, in attenuazione dal pomeriggio. Domani nuvolosità più irregolare con tempo instabile con possibili rovesci di neve mista a pioggia a quote molto basse, specie durante i fenomeni più intensi. Neve fino a quote collinari sull’Umbria settentrionale, dove gradualmente tenderà a scendere anche più in basso. Fino in collina anche sui settori centrali, specie dalla sera, quando saranno possibili fioccate isolate un po’ ovunque, con minore probabilità di accumulo sui settori meridionali. Poi tendenza ad attenuazione delle precipitazioni che diverranno anche meno frequenti. Temperature in sensibile calo, con venti fino a moderati meridionali, poi deboli occidentali.