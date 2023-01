Le previsioni del tempo per il fine settimana

L’aria artica in quota, giunta da ovest nella giornata di ieri, è stata accompagnata da venti ancora meridionali al suolo, con temperature quindi non molto basse, che non hanno permesso alle deboli nevicate di scendere al di sotto di quote alto-collinari, se non miste a pioggia. Da oggi e nel fine settimana, però, le correnti diverranno settentrionali o nord-orientali, con un ulteriore, marcato calo termico. Da questa sera avremo nevicate sull’Umbria Orientale, occasionalmente anche più ad ovest in particolare tra domani sera e domenica mattina. Quella di venerdì sarà una giornata di transizione quindi, con cielo parzialmente nuvoloso. Nuvolosità in aumento sull’Umbria Orientale, con precipitazioni nevose specie dalla sera, anche a quote molto basse. Temperature in ulteriore calo e venti nord-orientali in rinforzo fino a moderati o forti. Sabato cielo molto nuvoloso o coperto con neve sui settori orientali ed appenninici. Peggiora dalla sera e poi nella notte con possibili deboli nevicate anche più ad ovest. Clima freddo con temperature in ulteriore calo e venti settentrionali moderati o forti, specie sull’Appennino. Domenica mattina residue nevicate, soprattutto sull’Appennino, con tendenza a miglioramento altrove. Temperature quasi stazionarie e possibili gelate.