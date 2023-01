Perturbazione in allontanamento

Una perturbazione atlantica sta interessando la nostra regione, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o di temporale, localmente intense, segnalate anche dall’allerta gialla della Protezione Civile. Perturbazione che tende ad allontanarsi rapidamente verso est, infatti già domani il tempo sarà in deciso miglioramento. Questa volta, però, l’alta pressione non riuscirà a tornare ad imporsi, perciò giovedì un altro debole impulso instabile potrebbe riuscire a portare qualche altra precipitazione. Intanto, come accennato, questa mattina abbiamo molte nubi con rovesci di pioggia a carattere sparso, localmente anche temporaleschi, ma rapido spostamento verso est, quindi in attenuazione. Nel primo pomeriggio saranno ancora possibili dei fenomeni, ma a carattere più isolato, più probabili sui settori centro-meridionali e orientali. Le temperature massime di oggi saranno stazionarie o in leggero aumento, con venti moderati occidentali, anche forti sui rilievi. Domani mattina residua nuvolosità con scarse precipitazioni sulle zone interne ed appenniniche. Ulteriore miglioramento nelle ore successive. Le temperature diminuiranno, soprattutto nei valori minimi, con venti da deboli a moderati settentrionali.