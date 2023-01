Resta al lavoro da pensionata, senza retribuzione

Dopo 41 anni di servizio Emanuela Caporali è ufficialmente in pensione dallo scorso 31 dicembre. Resterà però comandante della polizia municipale di Todi per non più di un anno, come prevede il decreto del sindaco, senza percepire lo stipendio. A Todi Emanuela Caporali ha vissuto momenti memorabili come la visita di Papa Giovanni Paolo II, e altri tragici, come l'incendio del palazzo del Vignola nel quale morirono 35 persone. Quando ha preso servizio c'erano 18 agenti di polizia municipale. Oggi appena 12.

di Riccardo Milletti