In 25 piccoli comuni mancano sportelli bancari e Atm

25 comuni umbri su 92 sono completamente senza uno sportello bancario. Dieci si trovano in provincia di Terni. Pur trattandosi di piccoli centri, in numeri assoluti, significa che 31mila umbri hanno perso la loro filiale di riferimento e non possono prelevare contante per le esigenze quotidiane. 264 gli Atm chiusi negli ultimi dieci anni. Lo dice l'ultima analisi Uil su dati del Centro studi Orietta Guerra. La desertificazione bancaria fa il paio con l'arretratezza dell'Umbria sui pagamenti elettronici. In regione, c'erano a fine 2021 68mila Pos, appena 6mila in più rispetto al 2020.

Nel servizio di Riccardo Milletti l'intervista a Luciano Marini, segretario generale Uilca Umbria.