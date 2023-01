Ponte di Ferro, al via il collaudo

Si misurano le deformazioni della struttura mentre, sul ponte di ferro che unisce le frazioni tuderti di Ponte Rio e Pian di san Martino, alcuni materassi vengono riempiti con oltre 70 tonnellate d'acqua. Le prove di carico concludono il primo stralcio di lavori da oltre mezzo milione su questa struttura in ferro, unica nel suo genere in Italia. Un ponte militare a campata unica, costruito negli anni 50 e poi abbandonato per decenni. Nelle prossime settimane il via alla fase due dei lavori: saranno posizionati un nuovo pavimento in legno e un nuovo parapetto e tutta la struttura sarà trattata con vernici protettive.

di Riccardo Milletti