Un quartiere storicamente difficile a Terni, tante case popolari e tanti problemi. Che pero' ora cambia volto grazie alle associazioni cittadine, dai migranti ai bambini, agli anziani, coordinate dal Cesvol. Nasce la cittadella del volontariato, siamo a Terni in piazza della pace, firmata la convenzione con l'Ater che ha dato in gestione al centro servizi per il volontariato alcuni locali liberi. La cittadella diventa cosi' presidio di legalità sul territorio, supporto fondamentale per le tante associazioni di migranti, 20 a terni, spazio dove attraverso una programmazione condivisa si terranno attività di riqualificazione, assistenziali, ricreative e culturali. E poi servizi di prossimità specialmente per le persone piu' fragili o svantaggiate.

di Giulia Monaldi