Un bambino con disturbi del neurosviluppo alle prese con il dentista: persone con disabilità complessa hanno minori possibilità di accesso a prestazioni sanitarie. Sono necessari percorsi specifici. Nasce all'ospedale di Foligno e all'interno dell'azienda Usl Umbria 2 il progetto Aedo, Accessibilità, appropriatezza ed efficacia per i disabili in ospedale. Per una sanità inclusiva e universale, a Foligno all'Auditorium San Domenico esperti a confronto: tutto nasce durante la pandemia, quando diventa indispensabile ricoverare persone anche con forti difficoltà e problemi di Covid. Difficoltà che più in generale si possono superare attraverso attività cliniche di diagnosi, prevenzione e cura, con l'uso della telemedicina e altre modalità telematiche innovative. Perchè in base alla convenzione delle Nazioni Unite, ratificata dall'Italia, le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute, senza discriminazioni e differenze di genere.

Nel servizio di Giulia Monaldi, montaggio di Lorenzo Papi, le interviste a Lucio Patoia, Direttore Medicina Interna Ospedale di Foligno, e Paola Fioroni, Presidente dell'Osservatorio Regionale Condizioni Persone con Disabilità.