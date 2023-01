Si rialzano le temperature

L'alta pressione atlantica torna ad avvicinarsi alle coste europee, convogliando sulla nostra penisola delle correnti nord-occidentali, quindi meno fredde di quelle nord-orientali che hanno caratterizzato l’ultima fase, quindi con temperature in graduale aumento, comunque prossime alle medie del periodo, ed un clima ancora asciutto. Nella seconda parte della settimana la maggiore o minore invadenza dell’anticiclone determinerà le sorti del tempo anche sull’Umbria. Infatti una maggiore espansione anticiclonica darà un clima meno rigido e più stabile, una minore invadenza produrrà un clima più freddo e meno stabile, anche se ancora con scarsi fenomeni. Ne parleremo nei prossimi aggiornamenti. Intanto vediamo il tempo previsto per la giornata di oggi che è iniziata con delle gelate sull’Umbria, specie sui fondovalle e sulle zone pianeggianti più interne. Sarà una giornata stabile, con poche nubi al mattino, poi nuvolosità in transito dal pomeriggio, ma senza precipitazioni. Le temperature massime aumenteranno leggermente, con venti deboli di direzione variabile. Domani nebbie e foschie al mattino, poi un cielo sereno o poco nuvoloso con velature in aumento dalla sera, temperature in aumento, venti deboli in prevalenza settentrionali.