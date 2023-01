Possibili nevicate a basa quota

Quella di oggi sarà una giornata fredda ed instabile con possibilità di vedere delle nevicate anche a bassa quota su parte della nostra regione. Infatti dei nuclei nuvolosi dal Tirreno continuano a spingersi verso la nostra regione. Perciò di nuovo, a partire dalle ore centrali della giornata, delle precipitazioni interesseranno l’Umbria, potendo assumere carattere nevoso a quote collinari, soprattutto sui settori settentrionali umbri e sulla fascia appenninica, dove poi potranno scendere anche più in basso. Precipitazioni a carattere di rovescio anche nevose, nel pomeriggio, a quote collinari anche altrove, localmente più in basso sui settori occidentali, tra Orvietano, tuderte ed Amerino. Non saranno da escludere delle temporanee fioccate a quote inferiori, anche sui restanti settori, ma in genere con bassa probabilità di accumulo. Tendenza ad miglioramento a fine giornata, con isolati fenomeni nella notte. Temperature in sensibile calo, con venti fino a moderati meridionali. Domani cielo irregolarmente nuvoloso, fino a molto nuvoloso sull’Umbria Orientale con precipitazioni nevose, specie dalla sera, anche a quote molto basse, che localmente potranno spingersi anche più ad ovest in nottata. Temperature in ulteriore calo e venti nord-orientali in rinforzo fino a moderati.