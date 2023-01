Calo termico in corso

Aria più fredda ha iniziato ad affluire da nordest, attratta dalla depressione centrata sul sud della nostra penisola. Le correnti fredde produrranno un calo termico anche sull’Umbria, più marcato sui settori orientali e settentrionali, dove avremo anche la nuvolosità più consistente e dove si avranno delle deboli nevicate fino a quote molto basse, con fiocchi che localmente potranno spingersi anche più ad ovest, trascinati dal vento stesso. Tutto questo a partire da oggi e soprattutto tra domani e sabato, poi in miglioramento entro domenica. Oggi avremo della nuvolosità irregolare, con cielo da poco o parzialmente nuvoloso fino a molto nuvoloso sull’Umbria Settentrionale e sull’Appennino dove, dal pomeriggio, saranno possibili alcune isolate e deboli precipitazioni, nevose sopra ai 500-700 metri. Le temperature massime diminuiranno e i venti soffieranno da nord-est moderati, con raffiche più forti in montagna. Domani condizioni del cielo simili con un ulteriore calo termico ed una maggiore frequenza delle deboli precipitazioni sull’Appennino, nevose anche fino a quote molto basse, con fiocchi occasionalmente trasportati più ad ovest dal vento di grecale moderato, a tratti più forte sui rilievi.