Grifo, la strada è quella giusta

Il tecnico del Perugia Fabrizio Castori è stato perentorio nella conferenza stampa post-match: “Nelle ultime partite abbiamo tenuto la media gol di una squadra di vertice”. Ed in effetti, la svolta sul piano del gioco, per il Grifo, sembrerebbe arrivata. Le ultime prestazioni hanno dimostrato che la squadra non è quella vista per buona parte del girone d'andata. Lo provano le vittorie di prestigio e di carattere contro Venezia e Benevento. Il pareggio di sabato, 3-3 con il Palermo, ha lasciato l'amaro in bocca, ma ha ribadito la buona salute in zona gol dei biancorossi. Purtroppo, la classifica resta ancora negativa, con il penultimo posto a pari merito con il Venezia. Ma la zona salvezza, dista ora solo 3 punti.

Servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Francesco Saito.