Della serie “a volte ritornano”, ed e in questo caso è un ritorno sul quale la Bartoccini Fortinfissi Perugia fa grande affidamento per dare una svolta alla stagione. Il colpo a effetto del mercato perugino al femminile si chiama Monika Galkowka, opposta polacca già per qualche mese in maglia nera nel passato campionato. Sbarcata ieri sera in Italia, Monika Galkowka mercoledì mattina al Pala Barton ha conosciuto il coach Matteo Bertini, oltre a ritrovare il presidente Antonio Bartoccini. Uno sguardo a chi si sta allenando sul taraflex perugino - nello specifico la squadra tedesca del Duren in vista della partita di Champions con la Sir - e poi a via a casa per un po di riposo in attesa della sua nuova avventura.

Servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Gabriele Liberati