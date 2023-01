Il futuro del Festival dei Due Mondi

Il legame tra Spoleto ed il suo festival è stretto e indissolubile, va avanti da decenni, la prossima sarà la sessantaseiesima edizione. Un lavoro portato avanti tra alti e bassi dall'apposita fondazione - presieduta da statuto dal sindaco della città. La sede della fondazione, quasi nascosta nei locali del Teatro Nuovo Menotti. Forse potrebbe traslocare in altro luogo più appariscente, ma a Spoleto è e rimane. Il sindaco Andrea Sisti mette a tacere sul nascere le voci che temono l'indicazione di sedi secondarie della fondazione nello statuto in corso di revisione. Una revisione da lui stesso voluta, tiene a precisare, per aggiornare l'impianto normativo in modo che garantisca la capacità di produrre spettacoli dalla prospettiva internazionale e che offra visibilità permanente alla realtà del festival. E proprio in questa direzione va la richiesta di riconoscimento del Due mondi come patrimonio immateriale dell'umanità. Nell'idea del primo cittadino anche i luoghi della manifestazione, da palazzo Collicola al teatro nuovo Menotti - dovranno essere collegati e distinti da una nuova pavimentazione: Spoleto, salotto del festival.

Nel servizio di Cecilia Porro, montato da Simone Pelliccia, l'intervista del sindaco di Spoleto, Andrea Sisti